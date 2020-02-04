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GeriFutbol Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:46,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda turuncu-lacivertli futbolcuların salonda çalıştığı belirtildi. Antrenmanda futbolcuların kuvvet çalışması yaptığı kaydedildi.

Turuncu-lacivertli takım, günün ikinci antrenmanını bu akşam tesislerinde yapacak.

Ronaldo'nun müthiş ocak ayı performansını izliyoruz;



Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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