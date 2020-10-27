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Haber Giriş: 27.10.2020 - 21:00 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçına hazır

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Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçına hazır
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibini ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli ve Junior Caiçara antrenmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.

Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçına hazır

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