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GeriFutbol Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı
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Haber Giriş: 26.10.2020 - 23:36 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı

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Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain maçı hazırlıklarına başladı
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik çalışma yaptığı bildirildi.

Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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