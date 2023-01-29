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Canlı anlatım: Medipol Başakşehir-Konyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Medipol Başakşehir-Konyaspor Maçı#Süper Lig
Canlı anlatım: Medipol Başakşehir-Konyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 17:53

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Arabam.com Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Konyaspor'u konuk ediyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Medipol Başakşehir 0-0 Konyaspor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Başakşehir-Konyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka.

Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.

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#Medipol Başakşehir-Konyaspor Maçı#Süper Lig

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