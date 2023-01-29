Canlı anlatım: Medipol Başakşehir-Konyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, Konyaspor'u konuk ediyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Medipol Başakşehir 0-0 Konyaspor
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.
Başakşehir-Konyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Lima, Touba, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Aleksic, Berkay, Deniz, Serdar, Okaka.
Konyaspor: Sehic, Cebrail, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Michalak, Endri, Bytyqi, Diouf.