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Haber Giriş: 19.10.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da

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Medipol Başakşehir kafilesi Almanya'da
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Almanya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Leipzig/Halle Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli ekip, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı RB Arena'da basın toplantısı düzenleyecek.

Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.

 

Medipol Başakşehir kafilesi Almanyada

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