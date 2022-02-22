Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in 21. haftasından ertelenmişti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putinin kararının ardından Zelenskiden sert açıklamaPutin'in kararının ardından Zelenski'den sert açıklama#Zelenski
Altında Rusya yükselişi Putin dengeleri bozduAltında Rusya yükselişi! Putin dengeleri bozdu#Altın
Son dakika... Putinin hamlesine dünyadan tepki yağıyor Türkiyeden ilk açıklama geldiSon dakika... Putin'in hamlesine dünyadan tepki yağıyor! Türkiye'den ilk açıklama geldi#Vladimir Putin
Putinden Rus ordusuna tarihi emirPutin'den Rus ordusuna tarihi emir#Rusya
Suriyelilere seyreltme planıSuriyelilere seyreltme planı#Suriyeliler
Putinin emri kripto paraları derinden sarstı Sert düşüşler yaşanıyorPutin'in emri kripto paraları derinden sarstı! Sert düşüşler yaşanıyor#Bitcoin
Ukraynada iki farklı manzara 4 yaşında eline silah aldı...Ukrayna'da iki farklı manzara! 4 yaşında eline silah aldı...#RUSYA
Meteorolojiden yeni hava durumu raporu 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli olduMeteoroloji'den yeni hava durumu raporu! 11 kente sarı uyarı: İstanbul için saat belli oldu#Meteoroloji
Ünlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildiÜnlü turizm merkezindeki görüntüler büyük tepki toplamıştı! Köpek balığı yeni yaşam alanına nakledildi#Antalya
Benimle ilgilenmediler deyip pompalı tüfekle dehşet saçtı'Benimle ilgilenmediler' deyip pompalı tüfekle dehşet saçtı#Istanbul
Açık alanda maskeler çıkacakAçık alanda maskeler çıkacak#Pandemi
Çok can yanacak Tünelde saldırı...Çok can yanacak! Tünelde saldırı...#Galatasaray Göztepe
Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu varKuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?#Kuraklık
Akbaşoğlu ve enflasyonAkbaşoğlu ve enflasyon#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Survivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladıSurvivor yumruklar konuştu... Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı!#Survivor All Star
HABERLERSpor Arena Haberleri

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in 21. haftasından ertelenmişti

#Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor Maçı#Süper Lig
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Süper Ligin 21. haftasından ertelenmişti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı için geri sayım tamamlanmak üzere. Ligde 15 Ocak'ta yapılması planlanan ancak İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen müsabakanın tarihi, pek çok futbolsever tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberin Devamı

Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı bu akşam oynanacak. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı. İşte, Başakşehir-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Sarper Barış Saka'nın düdük çalacağı müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN SON DURUMU

Son 3 haftayı gol yemeden kazanarak geçen Başakşehir, 25 maç sonunda 43 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna Salih Uçan, Pizzi, Serdar Gürler ve Trezeguet gibi önemli eklemeler yapan turuncu-lacivertliler; bu isimlerden sadece Serdar Gürler'i Konyaspor karşısında kullanabilecek.

Haberin Devamı

Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle 15 Ocak Cumartesi oynanması gereken maç 22 Şubat'a ertelenmişti ve o gün maç kadrosunda olmayan isimler kurallar gereği erteleme maçında oynayamayacak.

KONYASPOR'UN SON DURUMU

Elim bir kaza sonucu vefat eden Ahmet Çalık'ın yarası elbette kolay kolay sarılmaz ancak, Trabzon deplasmanına kadar Konyaspor'da şampiyonluk umutları devam etmekteydi.

2-1'lik yenilgi üzerine Kasımpaşa ile de 4-4 berabere kaldılar ve bu süreçte puan kaybı yapmayan Trabzonspor, zirvede puan farkını 1 maç fazlasıyla 14 yaptı...

Konyaspor'un İstanbul kafilesinde as stoper Abdülkerim Bardakcı ve erteleme zamanı kadroda olmayan Amilton yer almadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor Maçı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği

BAKMADAN GEÇME!

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci Şu an İstanbulun kaç aylık suyu var

Kuraklıkla boğuşan barajlarda kar sevinci! Şu an İstanbul'un kaç aylık suyu var?

#Kuraklık
54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği