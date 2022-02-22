Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'in 21. haftasından ertelenmişti

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Süper Lig'in 21. haftasından ertelenen Başakşehir-Konyaspor maçı bu akşam oynanacak. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Konya temsilcisi, 2-1 kazanmıştı. İşte, Başakşehir-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir - Konyaspor maçı 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Sarper Barış Saka'nın düdük çalacağı müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'İN SON DURUMU

Son 3 haftayı gol yemeden kazanarak geçen Başakşehir, 25 maç sonunda 43 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ara transfer döneminde kadrosuna Salih Uçan, Pizzi, Serdar Gürler ve Trezeguet gibi önemli eklemeler yapan turuncu-lacivertliler; bu isimlerden sadece Serdar Gürler'i Konyaspor karşısında kullanabilecek.

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Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle 15 Ocak Cumartesi oynanması gereken maç 22 Şubat'a ertelenmişti ve o gün maç kadrosunda olmayan isimler kurallar gereği erteleme maçında oynayamayacak.

KONYASPOR'UN SON DURUMU

Elim bir kaza sonucu vefat eden Ahmet Çalık'ın yarası elbette kolay kolay sarılmaz ancak, Trabzon deplasmanına kadar Konyaspor'da şampiyonluk umutları devam etmekteydi.

2-1'lik yenilgi üzerine Kasımpaşa ile de 4-4 berabere kaldılar ve bu süreçte puan kaybı yapmayan Trabzonspor, zirvede puan farkını 1 maç fazlasıyla 14 yaptı...

Konyaspor'un İstanbul kafilesinde as stoper Abdülkerim Bardakcı ve erteleme zamanı kadroda olmayan Amilton yer almadı.