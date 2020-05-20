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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 22:19,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

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Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir iki grup halinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenman şut idmanıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın iki ayrı grup olarak yapacağı çalışmayla devam edecek

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