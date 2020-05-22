Medipol Başakşehir hazırlıklarına devam ediyor!

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri sonrası, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip yarın sabah ve akşam iki ayrı grup olarak yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek