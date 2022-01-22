Canlı Anlatım: Medipol Başakşehir Göztepe maçı

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile Göztepe kozlarını paylaşıyor.
İlk yarı oynanıyor
Medipol Başakşehir: 0
Göztepe: 0
Goller
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Mahmut, Ömer Ali, Berkay, Chadli, Okaka.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Angel, Atınç, Arslanagic, Moubandje, Obinna, Yalçın, Halil, Ndiaye, Jahovic.
Medipol Başakşehir-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Göztepe maçını Arda Kardeşler yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.