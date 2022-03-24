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Medipol Başakşehir, Galatasaray'la anılan Alexis Beka Beka'nın transferini bitiriyor

#Tranfer#Alexis Beka Beka#Başakşehir
Medipol Başakşehir, Galatasarayla anılan Alexis Beka Bekanın transferini bitiriyor
Ali Naci Küçük

Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar Ukrayna ve Rusya'dan transfer yapma izni verilmesinin ardından Medipol Başakşehir, ismi Galatasaray'la da anılan Alexis Beka Beka transferinde sona yaklaştı.

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Ukrayna - Rusya savaşı sonrası TFF transfer talimatında değişikliğe giderken Türk kulüplerine 7 Nisan'a kadar transfer yapma izni verildi.

Türk kulüplerine transfer izni verilmesinin ardından Medipol Başakşehir, Galatasaray'la da anılan Lokomotiv Moskovalı Alexis Beka Beka'yı gündemine aldı.

Turuncu lacivertlilerin Rusya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki Alexis Beka Beka'yı kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fransız ön liberonun adı, Galatasaray'la da anılırken oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada, "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz." demişti.

20 yaşındaki Fransız orta saha, bu sezon Lokomotiv Moskova ile toplamda 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı.

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İSTANBUL PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRMIŞTI

Alexis Beka Beka son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile İstanbul'da olduğunu ilan etmiş ve merak uyandırmıştı

ALEXİS BEKA BEKA KİMDİR?

Fransa doğumlu olan 20 yaşındaki Fransız futbolcu, 2021 yaz döneminde Caen'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu.

Lokomotiv Moskova ile 17 maçta 3 asist yapan Beka Beka, başta ön libero olmak üzere stoper ve merkez orta sahada görev alabiliyor.

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#Tranfer#Alexis Beka Beka#Başakşehir

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