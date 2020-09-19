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AA Spor
Haber Giriş: 19.09.2020 - 23:21 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına hazır

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Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına hazır
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Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

İdmanın, taktik çalışmaların ardından tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına hazır

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