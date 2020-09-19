Medipol Başakşehir, Galatasaray maçına hazır

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

İdmanın, taktik çalışmaların ardından tamamlandığı aktarıldı.

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