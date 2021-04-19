Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Şampiyon yapmaz, hayaleti döndü..."

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Ev sahibi takımı 1-0 öne geçiren gol, 18. dakikada Ömer Ali Şahiner'den geldi. Sarı lacivertli ekibe hayati galibiyeti getiren golleri ise 40. dakikada Attila Szalai ile 57. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti.

Öte yandan Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığında forma şansı bulan Harun Tekin, Başakşehir'in kazandığı penaltıda sahneye çıktı. Edin Visca, 88. dakikada penaltı atışında Harun Tekin'e takıldı ve skor değişmedi.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye indirdi. Ev sahibi ekip ise 33 puanla düşme hattında kaldı.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Uğur Meleke ve İlker Yasin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında çok kritik bir 3 puan aldığı geceyi değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: İSTİKAMET DOĞRU AMA BAZI RÖTUŞLAR YAPMAK LAZIM

Muhtemelen sezon sonuna kadar bu anlayışla oynayacak Fenerbahçe’de bazı değişiklikler şart. 12 Nisan saat 19:00’da Fenerbahçe bir kırılma anı yaşadı bence. Sekiz aydır aranan doğru oyun ve doğru diziliş Antep karşısında bulundu. Fenerbahçe klasik kanat forvetsiz bir 11’le, elindeki zengin orta saha kaynağını doğru kullanarak büyük takım gibi oynadı. Topa sahip oldu, oyunu uzun süre domine etti ve galip geldi. Belözoğlu doğal olarak o 11’i sakatlıklar dışında bozmadı, aynı diziliş ve aynı oyun anlayışıyla çıktı Başakşehir önüne. Aykut Kocaman geçtiğimiz hafta oynanan Antep maçını iyi analiz etmiş, bölüm bölüm önde baskıyla Fenerbahçe’yi zor durumlara düşürdü. İlk devrenin başında ve ikinci yarının sonunda sarstı. Ama yıkamadı.

NEGATiF TRANSFER

F.Bahçe muhtemelen sezon sonuna kadar bu anlayışla oynayacak. Top ayaklarındayken fark yaratacaklar. Top ayaklarında olmadığında sıkıntı yaşayacaklar. O da bu bol merkez orta sahalı oyunun doğal sonucu. Bence F.Bahçe’nin doğru oyunu bu. Ancak bazı rötuşlar lazım.

1- Fenerbahçe’nin dün Antep maçının son 20 dakikasında düştüğü hataya bir kez daha düştü. Geçen hafta son bölümde dizilişinden taviz vermiş, Sinan-Valencia’yı iki kanada atarak Erol Bulut dönemi düzenine dönmüştü. Bu kez o hataya düşmedi. Ancak o garip skoru koruma içgüdüsü hayaleti yine döndü sahaya. Psikolojide “negatif transfer” dedikleri şey yaşanıyor galiba Fenerbahçe’de!

KORNERLER ÇEŞiTLENMiŞ

2- Kornerlerde repertuvarın genişlemesi önemli. 38’de paslaşarak kullandılar. 40’ta da savunmanın beklentisi buyken

ön direk çalışması yaparak golü buldular. Korner organizasyonları çeşitlenmiş Fenerbahçe’nin.

3- Korner savunmasındaysa yine enteresan bir şekilde eksik kaldılar. Başakşehir’in golü öncesi Nazım yapayalnız kaldı geride. Korner dönüşlerine çalışmaları gerek.

4- Ayrıca akan oyunda gol seçeneklerini artırmak için bence Pelkas’ı kaleye daha fazla yaklaştırmak lazım. Mesela Mert’i sol çizgiye, Pelkas’ı merkeze kaydırmak bir opsiyon olabilir. Pelkas kaleye yaklaştığında her zaman bir gol silahı çünkü.

İLKER YASİN: BU RUH HALLERİ İKİ TAKIMA DA YETMEZ

Oynanan bu futbol F.Bahçe’yi şampiyon yapmaz, Başakşehir’i de kümede tutmaz. Hiç kimse kendi çabasıyla çıkmadığı yükseklikte kendi çabasıyla kalamaz. Bu takımlar için de böyledir. Son 4 yıl bu aylarda şampiyonluk hesapları yapan Başakşehir şimdi kümede kalma derdinde. Bu yıl şampiyonluktan bir alt lige giden takımı da görebiliriz ligimizde. 4 yıldır zirvelerde gezen Başakşehir neden kalamadı o yükseklikte? Derler ki “Düşmek de uçmaya dahildir.”

FUTBOLUNU NASIL UNUTUR?

Vısca bu takımın çok şeyi. 88’de kazanılan penaltıyı Harun’a nişanlamasa bir beraberlik gelse değişen fazla bir şey olmazdı. Erzurum ve Rize’nin deplasmanda kazandığı, Malatya’nın 13 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldığı ligin dibindeki büyük mücadelede Başakşehir kazanmak için hiçbir şey yapmadı hatta penaltıyı bile atamadı, bu sezon kazanılan 5 penaltıdan kaçan 4.’süydü. Bir takım oynadığı futbolu nasıl unutur, nasıl bu denli sıradan bir hal alır, hayret.

KONTRATAK YAPAMAYINCA...

Kontratak gole gitmenin en kestirme yoludur. Bu tür ataklardan gol atamayan ve atan ekiplere karşı önlem alamayan ekipler başarılı olamaz. F.Bahçe bastırırken Başakşehir bir kontrada az adamla yakalanan defansı 2 pasla geçti ve Ömer Ali harika bir gol attı. F.Bahçe pres yapmadığı halde Başakşehir kendi sahasından çıkmada zorlandı, bir oyun kuramadı. Ligin yan toplardan en çok gol yiyen takımı Başakşehir en çok gol atan takımı F.Bahçe’nin Szalai ile gelen 40. dakikadaki golüne de engel olamadı.

KOCAMAN SADECE iZLEDi

Aykut Kocaman da ikinci yarı benim gibi seyretti. Bu F.Bahçe’nin maçı alması anlamına geldi bir noktada. Hele tecrübeli Mahmut’un sarı kartı varken Valencia ile dalaşması ve kırmızı kartla oyun dışında kalması Başakşehir’in süngüsünü iyice düşürdü. F.Bahçe’de Novak-Gustavo, Başakşehir’de Topal ve Chadli’nin oyuna girişlerin takım formatlarında ve performanslarında fazla bir değişiklik yaratmadı. Başakşehir ligin sondan 4.’süyken oynadığı futbolla ligdeki yerini zirvede 4. sanan bir anlayışta ve donukluktaydı.

DAHA ÇOK ŞEVK LAZIM

F.Bahçe Beşiktaş’ın beraberliği ve G.Saray’ın galibiyeti sonrası şampiyonluk yarışı için mutlak kazanmak zorunda olduğu maçı bir şampiyonluk açlığı ve mutlak kazanma iştahı ile oynamadı. Son 15 dakikada Başakşehir riskleri alıp gol ararken beraberliği yakalaması işten bile değildi. Ama Visca skoru eşitleyecek penaltıyı atamadı. Oynanan bu futbol F.Bahçe’yi şampiyon yapmaz, Başakşehir’i de kümede tutmaz. Daha çok şevk ve heyecan lazım.