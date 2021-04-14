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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2021 - 19:57 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti! Hasan Ali Kaldırım...

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Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti! Hasan Ali Kaldırım...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.

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Ömer Ali Şahiner'in takımla çalışmalara başladığı, Junior Caiçara, Boli Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım'ın fizyoterapistler eşliğinde antrenman yaptığı aktarıldı.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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