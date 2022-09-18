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Başakşehir 0-0 Fatih Karagümrük / Maç sonucu

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#Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük Maçı#Süper Lig#Maç
Başakşehir 0-0 Fatih Karagümrük / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 16:13

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Başakşehir, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

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Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir ile Fatih Karagümrük golsüz berabere kaldı. 

Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Başakşehir namağlup unvanını sürdürürken 14 puanla üçüncü sırada yer aldı. 

6 puanda kalan Fatih Karagümrük ise 13. sırada yer aldı. 

Ev sahibi Başakşehir'de Mahmut Tekdemir 90+3. dakikada kırmızı kart gördü.

Fatih Karagümrük'te ise 90+5. dakikada Otabek Shukurov kırmızı kartla ihraç edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

35. dakikada Mounir’in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Traore müsait pozisyonda yerden plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Viviano gole izin vermedi.

45+5. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta Volkan Babacan'dan dönen topu Jimmy Durmaz tamamladı ancak meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

İLK 11'LER

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Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Deniz, Mounir, Keny

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Baniya, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Borini, Kouassi, Diagne

 

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#Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük Maçı#Süper Lig#Maç

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