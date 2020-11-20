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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas oyunuyla devam eden idmanın çift kale taktik maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakası, saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
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