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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 20:51,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır!

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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır!

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan pas ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçına hazır

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