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GeriFutbol Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 21:57 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas oyununun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek

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