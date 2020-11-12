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GeriFutbol Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 20:29 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertli oyuncular, 5'e 2 pas oyununun ardından geniş alanda pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek

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