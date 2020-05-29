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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 17:35,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 13 Haziran Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Duran top ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek

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