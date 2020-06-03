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GeriFutbol Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 21:16,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek

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