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Medipol Başakşehir 3 - 1 GZT Giresunspor (Maç özeti ve goller)

#Süper Lig#İstanbul Başakşehir#Giresunspor
Medipol Başakşehir 3 - 1 GZT Giresunspor (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Başakşehir sahadan 3-1 galibiyetle ayrılırken Emre Belözoğlu tarihe geçti.

Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor maçından fotoğraflar...Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor maçından fotoğraflar...
Medipol Başakşehir - GZT Giresunspor maçından fotoğraflar...

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Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında GZT Giresunspor'u ağırladı.

Sahadan 3-1 galip ayrılan Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Junior Caiçara ve 78. dakikada Edin Visca kaydetti. GZT Giresunspor'un tek sayısı 28. dakikada Diarra'dan geldi.

Bu sonuçla Başakşehir, puanını 32'ye yükseltti. Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın (21 maç) rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu (20 maç).

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Okaka’nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç’ün vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleci Okan’ı da yanıltıp ağlarla buluştu. 1-0
28. dakikada sağ taraftan Zeki Yavru’nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya altıpas önünde iyi yükselen Diarra’nın kafa vuruşu filelere gitti. 1-1
38. dakikada savunmanın arkasına sarkan Sergio’nun ceza alanı içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Muhammed ayaklarıyla çelerek gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

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57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca’nın kaleyi karşına alıp hafif sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Okan kornere gönderdi.
58. dakikada Visca’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortaya penaltı noktası yakınlarında yükselen Deniz’in kafa vuruşu sağ kale direğinin yanından auta gitti.
66. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Gulbrandsen, pasını sol çaprazdaki Berkay’a verdi. Bu oyuncunun plase vuruşunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
69. dakikada sağ taç çizgisi önünde meşin yuvarlağı alan Caiçara, pasını ceza alanı dışında bulunan Visca’ya aktardı. Ardından savunmanın arkasına sarkan Caiçara, Visca’nın ara pasıyla buluştuğu topu kale alanına girmeden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. 2-1
78. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Aleksic, bekletmeden pasını sağdan hareketlenen Visca’ya aktardı. Bu oyuncunun çapraz pozisyondan çektiği şutta top filelerle buluştu. 3-1

Stat: Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy xx, İlker Tokpak xx, Murat Ergin Gözütok xx
Medipol Başakşehir: Muhammed xx, Ömer xx, Epureanu xx, Ndayishimiye xx (Ponck dk. 84 ?), Lima xx (Gulbrandsen dk. 65 x), Mahmut xx (Metin Emre dk. 88 ?), Visca xx (Şener dk. 87 ?), Deniz xx (Aleksic dk. 65 x), Berkay xx, Caiçara xx, Okaka xx
GZT Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Perez xx, Behich xx (Emre dk. 88 ?), Traore xx (Pelupessy dk. 80 ?), Flavio xx, Suleymanov xx (Champness dk. 84 ?), Diabate xx (Umut dk. 88 ?), Serginho xx, Balde xx (Doukara dk. 80 ?)
Goller: Deniz Türüç (dk. 17), Caiçara (dk. 69), Visca (dk. 78) (Medipol Başakşehir), Diarra (dk. 28) (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Traore (GZT Giresunspor), Ömer (Medipol Başakşehir)

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#Süper Lig#İstanbul Başakşehir#Giresunspor

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