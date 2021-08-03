MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMedipol Başakşehir 2 - 2 Hatayspor (Hazırlık maçı)
GeriFutbol Medipol Başakşehir 2 - 2 Hatayspor (Hazırlık maçı)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 03.08.2021 - 22:02 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir 2 - 2 Hatayspor (Hazırlık maçı)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medipol Başakşehir 2 - 2 Hatayspor (Hazırlık maçı)

Süper Lig ekiplerinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor 2-2 berabere kaldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 33. dakikada Danijel Aleksic ile 80. dakikada Berkay Özcan kaydetti.

Hatayspor'un gollerini ise 74. dakikada Aaron Boupendza ile 86. dakikada Dylan Saint-Louis attı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi