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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 22:23 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir 2-1 Fatih Karagümrük

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Medipol Başakşehir 2-1 Fatih Karagümrük
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ile yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı. Turuncu-lacivertli takımın gollerini 81. dakikada Demba Ba ile 90. dakikada Enes Karakuş attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 60. dakikada Camara kaydetti.

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