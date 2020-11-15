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Futbol
Haber Giriş: 15.11.2020 - 19:05 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir: 1 - İstanbulspor: 3

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Medipol Başakşehir: 1 - İstanbulspor: 3
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TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Medipol Başakşehir ile İstanbulspor, özel müsabakada karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir'in kulüp tesisleri'nde oynanan maçta İstanbulspor'un gollerini 17. dakikada İbrahim Yılmaz, 47. dakikada Ebrar Cumur ve 53. dakikada Onur Ergün kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 34. dakikada Giuliano de Paula attı.

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