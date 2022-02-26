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Medipol Başakşehir 1-2 VavaCars Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

#Süper Lig#İstanbul Başakşehir#Fatih Karagümrük
Medipol Başakşehir 1-2 VavaCars Fatih Karagümrük (Maçın özeti ve golleri)

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük maçından fotoğraflarMedipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük maçından fotoğraflar
Medipol Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük maçından fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in teknik adamlık kariyerlerinde ilk kez rakip olduğu mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir, 25. dakikada Trezeguet ile öne geçerken yanıt 39. dakikada Borini'den geldi. Galibiyet golünü ise 41. dakikada Ahmed Musa kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir, 46 puanda kaldı. Karagümrük'ün puanı ise 39'a yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Emre Mor’un hatalı pasında araya giren Serdar Gürler, ceza sahası içi sağ çaprazında savunmanın arkasına hareketlenen Okaka’yı gördü. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.
25. dakikada Berkay’ın sağ kanada gönderdiği pasta topla buluşan Pizzi, kale sahası içine ortaladı. Bu noktada savunmadan önce ayak koyan Trezeguet, çaprazdan topu filelere gönderdi. 1-0
39. dakikada Salih’in uzun pasında Epureanu araya girmek istedi ancak top Bistrovic’te kaldı. Bu futbolcunun pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Borini bekletmeden vurdu ve skora eşitlik getirdi. 1-1
41. dakikada Bistrovic’in uzun pasında topla buluşan Emre Mor, Epureanu’dan sıyrılıp ceza sahasına girdi ve kale sahası içindeki Ahmed Musa’ya çıkardı. Nijeryalı oyuncu bomboş pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-2

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63. dakikada Berkay’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Salih Uçan, uzaktan çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Viviano son anda topu kornere gönderdi.
70. dakikada rakibinden kaptığı topla ceza sahası önüne kadar gelen Biglia, soldan bindiren Borini’yi gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Caiçara, Epureanu, Leo Duarte, Berkay, Pizzi, Tolga Ciğerci, Serdar Gürler, Trezeguet, Okaka

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Balkovec, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Toure, Emre Mor, Ahmed Musa, Borini

 

 

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#Süper Lig#İstanbul Başakşehir#Fatih Karagümrük

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