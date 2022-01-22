Medipol Başakşehir 1-2 Göztepe / Maç sonucu ve özeti

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan konuk Göztepe, üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
İzmir temsilcisinin galibiyet gollerini 38. dakikada Ndiaye ve 87. dakikada Halil Akbunar attı.
Başakşehir'in tek golü ise 90+5. dakikada Aleksic'ten geldi.
Bu sonuçla 34 puanda kalan Başakşehir, 8. sırada yer aldı. Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Göztepe ise 27 puanla 13. sıraya yükseldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada penaltı noktası üzerinden Mahmut Tekdemir’in pasında sol çaprazda topla buluşan Stefano Okaka’nın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Cherif Ndiaye’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Adis Jahovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer’de kaldı.
37. dakikada sol kanattan Moubandje’nin ortasında ceza sahası içinde Cherif Ndiaye’nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Mahmut, Ömer Ali, Berkay, Chadli, Okaka.
Göztepe: İrfan Can, Murat, Angel, Atınç, Arslanagic, Moubandje, Obinna, Yalçın, Halil, Ndiaye, Jahovic.