Medipol Başakşehir 1-2 Gaziantep Futbol Kulübü (Maç sonucu ve özeti)

Süper Lig'de yeni sezona istediği başlangıcı yapamayan Başakşehir, ligin ilk 4 haftasında galip gelemezken, son 4 haftada da 3 puana hasret kaldı.

Evinde ağırladı Gaziantep'e 2-1 mağlup olan turuncu lacivertlilerin tek golü 56'da Crivelli'den geldi. Konuk ekibin galibiyet golleri ise 44'te Mirallas ve 74'de Muhammet Demir'den geldi.

Bu sonuçla 15 puanda kalan Medipol Başakşehir, ligde 12. sırada yer aldı. Gaziantep ise 18 puanla 6. sıraya yükseldi.

BAŞAKŞEHİR İLK 11: Mert, Rafael, Mehmet Topal, Ponck, Deniz Türüç, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba

GAZİANTEP FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Olkowski, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Muhammet Demir

Maçtan önemli anlar:

14. dakikada Güray Vural'ın soldan attığı yerden topta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mirallas'ın şutunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli kaleciyle karşı karşıya kalsa da Günay'ın müdahalesi üzerine top Chadli'nin önünde kaldı. Müsait durumdaki Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.

26. dakikada İrfan Can'ın pasında sağdan son çizgiye inen Rafael, topu altıpas üzerindeki Gulbrandsen'e gönderdi. Norveçli oyuncu bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Günay Güvenç topun ağlara gitmesine izin vermedi.

35. dakikada Demba Ba'nın pasında ceza sahası sol dışından hareketlenen İrfan Can, topu penaltı noktasına kadar sürdü ve şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak soldan dışarı çıktı.

38. dakikada Deniz'in soldan kullandığı serbest vuruşta top, Crivelli'nin kafa vuruşunda üstten dışarı gitti.

44. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Maxim'in kendi sahasından defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Muhammet, meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Mirallas'a gönderdi. Belçikalı oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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