Medipol Başakşehir 0-1 Trabzonspor (Maçın özeti)

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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısından gol çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Oyuna 78. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine dahil olan Yusuf Sarı, 79. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor, Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Rafael, 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkaran Trabzonspor, 48 puana yükseldi ve maç fazlasıyla zirveyle puan farkını 3'e indirdi. Son 5 maçını da kaybeden Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

24. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yunus Mallı, kaleci Mert'ten topu kurtardı. Açısı daralan Yunus'un altı pas önüne havalandırdığı topa Bakasetas'tan önce Duarte kafayı vurdu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

66. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.

80. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kendi yarı sahasından aldığı topla rakip yarı alana geçen ve rakiplerinden sıyrılan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.

87. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutunda savunmada Ndayishimiye meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90 4. dakikada kullanılan serbest vuruşta oluşan karambolde ceza sahası içi sağ çaprazda topu önünde bulan Gulbrandsen'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Kağan Moradaoğlu topu kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Azubuike (Dk. 67 Ndayishimiye), Mehmet Topal, Deniz Türüç (Dk. 39 Gulbrandsen), Berkay Özcan, Junior Fernandes (Dk. 46 Demba Ba), Crivelli

Trabzonspor: Kağan Moradaoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Hugo, Edgar le, Faruk Can Genç, Berat Ayberk Özdemir, Flavio, Yunus Mallı (Dk. 78 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 90 Atakan Gündüz), Ekuban, Djaniny (Dk. 87 Afobe)

Gol: Dk. 80 Yusuf Sarı (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 5 Rafael

Sarı kartlar: Dk. 48 Faruk Can, Dk. 88 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 64 Crivelli (Medipol Başakşehir)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Kağan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Vitor Hugo, Faruk Can, Flavio, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Ekuban, Djaniny.

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mehmet Topal, Deniz, Berkay, Fernandes, Crivelli

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