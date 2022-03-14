Medipol Başakşehir 0 - 1 Fraport TAV Antalyaspor (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalyaspor'un şehre gelememesi nedeniyle bugüne ertelenen maçta gülen taraf, 1-0'lık skorla konuk ekip oldu.

Antalyaspor'a galibiyeti, 20. dakikada Haji Wright'ın golü getirdi.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Antalyaspor, puanını 38'e yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Başakşehir ise 47 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



20. dakikada Adriano’nun pasında topla buluşan Doğukan, ceza sahası içinde Haji Wright’a pasını aktardı. Bu oyuncunun yaptığı şutta top kaleci Volkan’ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alassane Ndao'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada ceza sahası içi sol taraftan Aleksic’in ortasında topla buluşan Pizzi’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Boffin’in sağından auta çıktı.

İKİNCİ YARI

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56. dakikada ceza sahası sağ çaprazından serbest vuruş kullanan Berkay Özcan’ın sert şutunda kaleci Boffin’in meşin yuvarlağı yumrukladı.

59. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Ravil Tagir'in altıpastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

71. dakikada savunmadan seken topta ceza yayı üzerinden Poli’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

87. dakikada Gökdeniz rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerek pasını Veysel’e aktardı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Veysel'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan topu kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Salih’in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, Güray topu çizgiden çıkardı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Samet Çavuş xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caicara xx, Ravil Tagir xx (Salih Uçan dk. 67 xx), Duarte xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Okaka dk. 29 xx), Tolga Ciğerci xx, Serdar Gürler x (Deniz Türüç dk. 45 x), Aleksic xx, Pizzi x (Berkay Özcan dk. 46 xx), Ömer Ali Şahiner xx (Gulbrandsen dk. 67 xx), Chadli xx

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx (Floranus dk. 83 ?), Veysel Sarı xx, Kudryashov xx, Güray Vural xxx, Alassane Ndao xx (Fredy dk. 75 xx), Andrea Poli xx, Fernando xx, Doğukan xx (Ghacha dk. 69 xx), Haji Wright xxx (Naldo dk. 75 xx), Luiz Adriano xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 83 ?)

Gol: Haji Wright (dk. 20) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Caicara, Ömer Ali Şahiner, Okaka, Emre Belözoğlu (Teknik Direktör) (Başakşehir)