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Spor Arena
Haber Giriş: 15.08.2021 - 19:04 | Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir 0 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

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Medipol Başakşehir 0 - 1 Aytemiz Alanyaspor (Maç özeti)

Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ilk haftasında İstanbul'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan, konuk ekip Alanyaspor oldu.

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  • Başakşehir - Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir - Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir - Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir - Alanyaspor maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Karşılaşmada gülen taraf, 1-0'lık skorla konuk ekip Aytemiz Alanyaspor oldu.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü, 12. dakikada Borja kaydetti.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'e galibiyetle başladı. Medipol Başakşehir ise ilk maçında puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasındaki Visca'ya pasını gönderdi. Visca'nın düzeltip, köşeye gönderdiği topu, kaleci Serkan son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada konuk ekip öne geçti. Alanyaspor'un rakip ceza sahası ön çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Famara geçti. Seken topa Borja sert vurdu, Brezilyalı oyuncusu Lima'ya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
42. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası önüne açıldı. Siopis önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu uzandı ve kontrol etti.

 

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