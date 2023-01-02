Medine Havva Tatlıcan'ın büyük başarısı! 8 yaşındayken yüzme dahi bilmiyordu, 15 yaşında dünya şampiyonu oldu

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Türkiye’ye optimist branşında 15 yaşında Dünya şampiyonluğu ve altın madalya getiren Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcusu Medine Havva Tatlıcan, başarı öyküsünü Hürriyet’e anlattı. Toplamda 48 ülkeden 240 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada milli sporcu bu başarısıyla optimist sınıfında dünya şampiyonalarında Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu. Henüz 8 yaşındayken ve yüzme dahi bilmiyorken Göztepe Spor Kulübü’nün Yelken Şubesine hocası Tamer Başlığ tarafından optimistçi adayı olarak seçilen Medine, o günden bu güne uzanan öyküsünü şöyle özetledi:

ALDIĞIM DERECELER BENİ MOTİVE ETTİ

“Henüz yüzme bilmiyordum ama benim gibi bilmeyen 15 çocuk bir aradaydık. Açık denizde çalışırken sırtımdaki can yeleğine güveniyor, diğer teknelerdeki çocukları görüp korkumu yeniyordum. Ama asıl zorluk kış aylarında iliklerime kadar üşümekti. Çünkü sabah 11.00’de denize açılıp 19.00’da geri dönüyor yarım saat de salonda çalışıyorduk. Öyle çok üşüyordum ki bunu size tarif dahi edemem. Defalarca üşüdüğüm için sporu bırakmayı düşündüm ama girdiğim küçük yarışmalarda elde ettiğim dereceler beni motive etti. İyi ki de bırakmamışım.

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EĞLENCE İÇİN BAŞLADIM BAĞIMLISI OLDUM

Çok hareketli bir çocuktum, enerji doluydum. Asiye Hüseyin Akyüz Bilim İlkokulu’na ücretsiz kurs vermek için yetenekli öğrenci seçmeye gelen hocam Tamer Başlığ’a eğlence için el kaldırdım ancak zamanla hayatım yelken oldu. İyi bir sporcu olabilmek için çok büyük çaba harcadım. İlk zamanlarda denizden korktuğum için hocam beni botla denizde uyuturmuş. Sonradan uyurken hem denize alıştığım hem de pek çok şeyi uykuda duyarak öğrendiğim ortaya çıktı.”

YELKEN MARKAMI DEĞiŞTiRDiM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU GELDi

TÜRKİYE Şampiyonalarında 11-15 yaş arasındaki yarışlarda dereceler yaptıktan sonra ilk önemli başarısını 2021 Avrupa Şampiyonası’nda gösteren Medine, “Orada 3 puanla şampiyonluğu kaçırıp Avrupa ikincisi oldum. Sonra Türkiye şampiyonu, Asya Şampiyonası’nda bireyselde kızlar şampiyonu oldum. Takım yarışlarında 10 Kasım’da Tayland’ı geçtik ve başarımızı Atatürk’e adadık.

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EN BÜYÜK HEDEFiMDi

Bodrum'da yapılan Dünya Şampiyonası en önemli hedefimdi. Sert havalardaki başarımı yumuşak havalarda yapılan yarışlara da taşımak için Yelken markamı değiştirdim, böylece ikisini de iyi hale getirdim ve Dünya Şampiyonluğu geldi” diyor.

DiĞER ÖĞRENCiLERiN UFKUNU AÇMASI ÇOK KIYMETLi

11’nci sınıfa giden dünya şampiyonu Medine, günün büyük bölümünü denizde ve antrenman yaparak geçirirken okulu Urla Yılay Hakan Çeken Anadolu Meslek Lisesi’nin sporsever müdürü Emin Coşkun’dan büyük destek görüyor. Öğrencisinin dünya çapındaki başarılarını desteklediğini belirten okul müdürü Coşkun, “Bazen ders çalışacak zamanı olmayabilir o günlerde yurt dışında yarışlarda yaşadıklarını diğer öğrencilerimize anlatıp ufuklarını açması bile çok kıymetli” diyor.

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YENi TEKNE iLE BiRLiKTE HEDEF YENi ŞAMPiYONLUKLAR

Dünya şampiyonu olduktan sonra Fenerbahçe Kulübü ve başkan Ali Koç tarafından desteklenen Medine ve diğer sporcular için Türkiye’de olmayan ‘29 er’ sınıfı 3 tekne kulübe kazandırıldı. Medine’nin yeni hedefleri 2023’te dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmak, 19 yaşına gelince bir üste geçip FX sınıfı tekneyle hedefi 2028 olimpiyatlarında kürsüye çıkabilmek...