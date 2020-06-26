Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın saat 21.00'de başlayacak Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı öncesinde Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorların büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek maça hazır hale getirildiği kaydedildi.

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