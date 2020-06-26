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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 16:48,Son Güncelleme:

Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi

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Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi
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Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yarın saat 21.00'de başlayacak Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçı öncesinde Medical Park Stadyumu'nda dezenfekte çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcular ve müsabaka görevlilerinin kullanacağı soyunma odaları, tribünler, hakem odaları, yedek kulübeleri ve futbolcuların sahaya çıkış yaptığı koridorların büyük bir titizlikle dezenfekte edilerek maça hazır hale getirildiği kaydedildi.

 

Medical Park Stadyumu dezenfekte edildi

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