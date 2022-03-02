Mecnun Otyakmaz: KupayÄ± almak istiyoruz

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Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã‡eyrek Final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda VavaCars Fatih KaragÃ¼mrÃ¼kâ€™Ã¼ 1-0 yenerek yarÄ± finale yÃ¼kselen Demir Grup Sivassporâ€™ta kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mecnun Otyakmaz, maÃ§Ä±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Turu hak ettiklerini belirten Otyakmaz, "Ä°yi futbol oynayan bir rakibe karÅŸÄ± oynadÄ±k. Ama iÃ§ saha avantajÄ±nÄ± da iyi deÄŸerlendirdik. Bu aralar Ã§ok fazla oynamayan oyuncularÄ±mÄ±za da hocamÄ±z ÅŸans verdi. Onlar da iÅŸin hakkÄ±nÄ± verdiler. 1-0 da olsa kazanmasÄ±nÄ± bildik ve tur atladÄ±k. TaraftarÄ±mÄ±za armaÄŸan ediyoruz. Son haftalarda maÃ§ trafiÄŸinin yoÄŸunluÄŸundan dolayÄ± sakatlÄ±klar ve yorgunluklar sÃ¶z konusuydu. O yÃ¼zden daha az forma bulmuÅŸ oyunculara hocamÄ±z ÅŸans tanÄ±dÄ±. Onlar da diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±nÄ± aratmadÄ±lar. Ä°yi bir sonuÃ§la da tur atlamasÄ±nÄ± bildik. KupayÄ± almak istiyoruz. ArtÄ±k bunu da yapabilecek gÃ¼Ã§teyiz. DiÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da kadroya dahil olduÄŸunda daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir Sivasspor, daha iyi bir futbol oynayarak inÅŸallah finale Ã§Ä±kacak ve kupayÄ± kaldÄ±racak. BÃ¼yÃ¼k konuÅŸmuÅŸ gibi olmayayÄ±m, geÃ§en sene biraz daha iddialÄ±ydÄ±k, ÅŸimdi daha iyi gidiyoruz. KupayÄ± almak iÃ§in elimizden gelen mÃ¼cadeleyi gÃ¶stereceÄŸiz. Finalde kiminle oynayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸu anda tahmin edemiyorum. Hakikaten kupa maÃ§larÄ± daha farklÄ± bir atmosferde gerÃ§ekleÅŸiyor. Antalyaspor gayet iyi oynadÄ±. Trabzonspor ligi forse etti, gidiyor. DÃ¼n Trabzonspor karÅŸÄ±sÄ±ndaki Antalyasporâ€™u da beÄŸendim. DolayÄ±sÄ±yla rakibi ÅŸu an Ã¶ngÃ¶remiyorum. Ama inÅŸallah finale Ã§Ä±kan taraf biz oluruz" dedi.Â