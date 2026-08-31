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McTominay için sakatlık şüphesi! Ameliyat olabilir

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mctominay#Napoli
McTominay için sakatlık şüphesi Ameliyat olabilir
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 14:22

Fenerbahçe'nin transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu belirtilen Scott McTominay'e dair sakatlık iddiası gündeme geldi.

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Fenerbahçe, bir süredir Napoli'nin İskoç yıldızı Scott McTominay ile ilgileniyordu.

Sarı lacivertlilerin transferde ciddi olduğu ifade edilirken, İtalyan basını oyuncuya ilişkin korkulan senaryoyu duyurdu.

McTominay için sakatlık şüphesi Ameliyat olabilir

AMELİYAT ŞÜPHESİ

Il Mattino'da yer alan habere göre Mctominay, ayağında oluşan su toplama sorununu gidermek için operasyon geçirebilir.

İskoç futbolcunun, şu sıralar düzenli antrenman yapamadığı ve Eylül ayındaki milli arada bir takım sağlık kontrolünden geçirilip, ameliyat edilebileceği ön görülüyor.

 

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#Fenerbahçe#Mctominay#Napoli

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