McCree karakterinin ismi değiştiriliyor

Overwatch oyununun geliştiricileri, geçtiğimiz günlerde Jesse McCree karakterinin isminin Blizzard’a açılan cinsel istismar ve cinsiyet ayrımcılığı davası sebebiyle değiştirileceğini duyurdu. Bu kararın sebebi ise McCree karakterinin ismini, kendisine uygunsuz davranışları sebebiyle dava açılan bir çalışandan alması.

Bu kararın ardından oyuncular tarafından farklı tepkiler geldi. Kimileri McCree’nin sıradan bir isim olduğunu ve bunun üstünde durulmasının gereksiz olduğunu savundu. Kimileri ise bu hareketi şirketin yapıcı ve köklü değişiklikler yaparak şirketin çalışma ortamını düzeltmekten kaçarak yüzeysel ve küçük değişikliklerle bir şeyler düzeltme çabası olarak değerlendirdi. Kimileri ise şirketin bu konudaki hassasiyetinin olumlu bir hareket olduğunu savundu.

McCree karakterinin seslendirmeni Matthew Mercer da konuyla ilgili yaptığı yorumda şirketin aldığı kararın doğru olduğunu düşündüğünü belirtti. Mercer, konuyla ilgili şunları söyledi: “Olaylar çıktığından beri kalbim sızlıyor. Overwatch, hikâye ve karakterlerini geliştirmeye devam ederken birçok insanın rahatsızlık duymaması için atılması gereken bir adımdı.”

Mercer, bazı insanların bunu ‘sadece bir isim’ olarak değerlendirse de bazıları için bu ismin yaşadıkları istismar ve acının bir hatırlatıcısı olduğunu dile getirdi.

McCree’nin yeni isminin ne olacağı veya değişikliğin oyuna ne zaman ekleneceği hakkında Blizzard tarafından gelen bir açıklama henüz yok.