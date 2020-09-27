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GeriFutbol Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklama
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Haber Giriş: 27.09.2020 - 18:19 | Son Güncelleme:

Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklama

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Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklama
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisi öncesi konuştu.

Mbwana Samatta'nın açıklamaları şu şekilde;

Hazır olduğumu düşünüyorum. Aston Villa'da hazırlık maçlarında oynadım. Kendimi hazır hissediyorum. Takımla sadece 2 antrenman yapabildim. En yakın zamanda sahaya çıkmak istiyorum.

10 numaralı formayı giyeceğim için mutluyum. Ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 10 numaralı formayla, önemli bir futbolcu olmak istiyorum. Takım için önemli işler yapmak istiyorum.

Mbwana Samattadan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklama

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