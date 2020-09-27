Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iddialı açıklama

Mbwana Samatta'nın açıklamaları şu şekilde;

Hazır olduğumu düşünüyorum. Aston Villa'da hazırlık maçlarında oynadım. Kendimi hazır hissediyorum. Takımla sadece 2 antrenman yapabildim. En yakın zamanda sahaya çıkmak istiyorum.

10 numaralı formayı giyeceğim için mutluyum. Ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 10 numaralı formayla, önemli bir futbolcu olmak istiyorum. Takım için önemli işler yapmak istiyorum.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!