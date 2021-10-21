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Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe açıklaması!

#Fenerbahçe#Samatta#Atwerp
Mbwana Samattadan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de başarısız bir dönem geçirdikten sonra tekrardan Belçika'ya dönen ve Royal Antwerp'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta, sarı lacivertli takıma transfer sürecinden bahsetti. 

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Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye olan transferi süreci hakkında konuşan Tanzanyalı golcü, İngiliz ekibinden ayrılmak istemediğini ancak şartların buna mecbur ettiğini söyledi.

"KULÜBEDE OTURMAK İSTEMEDİM"

Kulübede oturmak istemediği için Aston Villa'ya veda ettiğini belirten Samatta, "Açıkçası Fenerbahçe'ye gittiğimde Aston Villa'dan ayrılmak istemiyordum. Takımda bir şeyler yapabileceğimi düşündüm ancak kısa sürede çok şey değişti. Yeni bir sportif direktör, yeni bir yönetim... Takıma yeni bir çehre kazandırmak istediler ve burada benim yerim yoktu. Kalabilir miydim? Evet, takımda kalabilirdim ancak hiçbir şeyi zorlamak istedim. Bir futbolcu her hafta kenarda oturmak istemez." dedi.

 

"AYRILMAK ACI VERİCİYDİ"

İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'den teklif aldığını ve kulübün büyüklüğünden etkilenerek seçimini yaptığını kaydeden Samatta, "Aston Villa'dan ayrılmak acı vericiydi ancak karar vermek zorundaydım. Karşıma birden Fenerbahçe çıktı. Büyük bir takım, büyük taraftarları var ve dünyanın her yerinde tanınıyor." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Samatta#Atwerp

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