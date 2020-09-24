Mbwana Samatta kimdir ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mbwana Samatta'nın oynadığı takımlar

Transfer sezonunun devam ederken, Vedat Muriqi ayrılığı sebebiyle uzun süredir golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertliler, Mbwana Samatta'yı transfer ettiği gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Mbwana Samatta'yı renklerine bağlarken yıldız futbolcunun hayatı da merak konusu oldu. Tanzanyalı forvet geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 14 maçta boy göstermişti. İşte, o isimle ilgili ayrıntılar.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

Tam ismi Mbwana Ally Samatta olan futbolcu 23 Aralık 1992'de dünyaya geldi. Samatta, kariyerine 2008 yılında Tanzanya kulübü African Lyon'da gençlik oyuncusu olarak başladı . 2010 yılında TP Mazembe'ye taşınmadan önce sezonun sadece yarısında forma giydiği Simba Spor Kulübü'nde profesyonel oldu ve onlarla toplam beş yıl geçirdi. başlangıçta düzenli bir birinci takım olma. 2015 Afrika merkezli Yılın Oyuncusu seçildi ve sezonu CAF Şampiyonlar Ligi'nin en iyi golcüsü olarak bitirdi ve TP Mazembe'nin unvanı kazanmasına yardım etti.

Ocak 2016'da Samatta, Belçika tarafı KRC Genk ile anlaşarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmalarına ve 2019'da Belçika Jupiler Ligi'ni kazanmalarına yardımcı oldu. Jupiler Ligi'nin en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamladıktan sonra Ebony Shoe ödülünü de kazandı. Ocak 2020'de Aston Villa'ya taşındı ve Premier Lig'de oynayan ve gol atan ilk Tanzanya doğumlu oyuncu oldu.

OYNADIĞI TAKIMLAR:

2010–2011 Simba SC 25 (13)2010–2011 Simba SC 25 (13)2011–2016 TP Mazembe 103 (60)2016–2020 Genk 101 (43)2020– Aston Villa 14 (1)