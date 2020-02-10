Mbaye Diagne’ye kapılar kapandı

Galatasaray'ın geri almayı kabul etmediği Mbaye Diagne, "özür dilemesine rağmen" Club Brugge tarafından da affedilmiyor. Belçika basınında yer alan son haberlere göre, geçtiğimiz gün yaptığı röportajda hatalı olduğunu söyleyen ve Club Brugge'de tekrar çalışmalara başlayacağını belirten Mbaye Diagne'ye teknik direktör Philippe Clement'ten izin çıkmadı. Teknik adamın, "Kulübün havasını bozabileceği" gerekçesiyle Diagne'nin dönüşüne olumlu yanıt vermediği kaydedildi.

MBAYE DIAGNE'DEN AÇIKLAMALAR...

Senegalli oyuncu, geçtiğimiz gün yaptığı geniş açıklamalarda transfer döneminde yaşanan süreç ile ilgili geniş bir açıklama yapmıştı.

"SÖZLEŞME 1 YILLIK BAĞLIYOR"

Brugge'a geri dönüp idmanlara başlamadan önce İstanbul'a bazı evrak işlerini halletmek için gittim. Sözleşme beni 1 yıllığına bağlıyor. Brugge'da takım arkadaşlarım ile birlikte idmana devam etmem yönünde karar aldık.

"ÇİN'E TRANSFER OLMA AMACIM YOK"

Hoca şu andaki durumu değiştirirse, herkes için en iyisi olur. Ama kararını değiştirmezse, bir değişiklik olmaz. Sezon sonuna kadar Brugge'de kalacağım. Çin'e ya da başka bir kıtaya transfer olma amacım yok.

"HEDEFİM AVRUPA'DA KALMAK"

Hedefim Avrupa'da kalmak ve en iyi şekilde oynamaya devam etmek. Bazı teklifler aldım ancak görüşmenin anlamı yoktu. FIFA kuralları, benim aynı kıtada, 1 sezonda 3 takımda birden oynamama izin vermiyordu. Beni hocayı tekrar ikna etmek için Brugge'e geri dönmeye ikna eden de buydu. Eğer hedeflerime ulaşma yolunda bana şans vermezlerse, sezon sonuna kadar takımda devam edeceğim, sezon sonuna 3 ay kaldı.

"OLAYLARDAN ÖTÜRÜ PİŞMANIM"

Brugge ile aramda geçen olaylar nedeniyle pişmanım. Ama Tanrı'ya şükürler olsun, ben inançlı bir adamım, yaşadığım her şeyi Tanrı'nın yaşamamı istediğini düşünüyorum.

"KENDİ ÖZ ELEŞTİRİMİ YAPTIM"

Brugge'de oynayarak başladım, goller attım, amacım kulübü iyi duruma getirmek. Maalesef yönetim farklı yönde karar aldı. Bir daha böyle bir olay yaşamamak adına kendi öz eleştirimi yaptım.

"GERİ DÖNECEKTİM AMA..."

Türkiye'ye geri dönme ihtimali de vardı ve bu da tartışıldı ancak Türkiye'de bir yabancı limiti var ve Galatasaray da bu konuda problem yaşıyor.

"HATA YAPTIĞIMI BİLİYORUM"

Teknik direktörümden özür diledim. Clement bana neye ihtiyacım olduğunu söyledi ve ben de söylediklerini takip ettim. Hata yaptığımı biliyorum.

"TARAFTARIN İSTEDİĞİ OLURSA..."

Club Brugge'de kadro dışı kaldıktan sonra ilk başta taraftarlar bana çok sinirliydi ancak sonrasında beni affettiler. Onların desteğini hissettim. Eğer hoca da taraftarların isteğini göz önüne alırsa, çok mutlu olacaklardır. (Sporx)





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