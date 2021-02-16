Mbaye Diagne'nin tarihi golü Manchester United'ı karıştırdı! Ayrılık çanları...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, hafta sonu Manchester United ağlarına gönderdiği golle Kırmızı Şeytanlar cephesini karıştırdı.

Mbaye Diagne, The Hawthorns'da 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmanın henüz 83. saniyesinde Manchester United ağlarını sarsmış ve hem yeni takımıyla ilk golünü atmış hem de Premier Lig tarihine geçmişti.

Senegalli forvet, karşılaşmanın 83. saniyesinde attığı golle Premier Lig’de Manchester United filelerini en erken havalandıran ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçmişti.

MANCHESTER UNITED SAVUNMASI ELEŞTİRİLİYOR

Mbaye Diagne'nin Manchester United ağlarına gönderdiği golün ardından İngiliz medyası, Manchester temsilcisinin savunma tandemini masaya yatırmış ve genel anlamda Victor Lindelof hatalı bulunmuştu.

26 yaşındaki stoper, Senegalli forvetin attığı tarihi goldeki savunması sebebiyle ciddi şekilde eleştirilirken kulübün unutulmaz isimlerinden olan Gary Neville, Ada'da gündeme oturan bir yorumda bulundu.

"LINDELOF'UN SORUNU MAGUIRE, MAGUIRE'IN SORUNU LINDELOF"

Manchester United efsanesi Gary Neville, Harry Maguire - Victor Lindelof tandeminin birlikte iyi oynayamadığını öne sürdü. Neville, 'başarılı bir savunmacı' dediği Victor Lindelof'un Virgil van Dijk gibi dominant bir stoperin yanında daha verimli oynayabileceğini savundu. 45 yaşındaki yorumcu ayrıca iki oyuncunun birbirlerinin performansını aşağı çektiğini ifade etti.

"Bence Lindelof çok iyi bir oyuncu. Oyunu okuyor, anlıyor ve başarılı bir savunmacı. Eğer Virgil van Dijk ya da Rio Ferdinand'ın yanında oynuyor olsa daha faydalı olurdu. Onun problemi, Harry Maguire gibi çok mobilize olamayan bir savunmacıyla tandem oluşturmuş olması. Maguire için 80 milyon sterlin harcadılar ancak yanına birilerinin gelmesi zorunlu gibi gözüküyor. Lindelof, Maguire'ın yanında potansiyelini gösteremiyor. İkisi de çok fazla geriye yaslanıyor, Manchester United'ın biraz daha baskın oyunculara ihtiyacı var. İkisi de daha agresif oynamalılar. Lindelof'un sorunu Maguire, Maguire'ın sorunu Lindelof."

AYRILIK KAPIDA MI?

Gary Neville, Mbaye Diagne'nin golünde her ne kadar Victor Lindelof'u savunsa da tandemin değişmesi halinde Harry Maguire'nin yanına Eric Bailly profilinde bir takviye yapılması gerektiğini söyledi. Neville'ın, 'olası bir takviye halinde savunma Harry Maguire'ın etrafında şekillenecektir' sözü, Victor Lindelof ile yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlandı.

"Manchester United, Eric Bailly profilinde bir takviye yapmalı. Maguire'ı gözden çıkarmayacakları bir gerçek. Onun için 80 milyon sterlin harcadılar ve geldiğinden beri her dakika oynuyor. Savunmayı onun etrafında şekillendireceklerdir.Eric Bailly gibi güçlü, çevik, hızlı ve aynı zamanda kuvvetli bir savunmacı profiline ihtiyaçları var. Harry Maguire'nin açıklarını kapatabilmeii ve takımı daha yukarıya taşıyabilmeli."

WEST BROMWICH ALBION KARİYERİ SKORER BAŞLADI

Mbaye Diagne, ara transfer döneminde imza attığı West Bromwich Albion'da şimdiye dek süre aldığı 4 Premier Lig maçında 2 asist ve 1 gollük performans sergilemeyi başardı.

Senegalli oyuncu, Galatasaray kariyerine 39 resmi maçta 22 gol ve 2 asist sığdırmıştı.

REKOR CHRISTIAN ERIKSEN'DE

Manchester United ağlarına en erken golü, 2018 yılında Tottenham forması giydiği dönemde maçın henüz 11. saniyesinde Christian Eriksen atmıştı.

Danimarkalı yıldızın bu golü aynı zamanda Premier Lig tarihinin en hızlı 4. golü olmuştu.

PREMIER LİG TARİHİNİN EN HIZLI GOLLERİ

Southampton forması giyen Shane Long, 2018-19 sezonunda Watford maçının 7.69'uncu saniyesinde ağları sarsarak Premier Lig lig tarihinin en erken golünü kaydetmişti.

Shane Long'un ardından Tottenham forması giyen Ledley King, 2000-01 sezonunda Bradford City mücadelesinde 9.82'inci saniyede attığı golle listede ikinci sırada bulunuyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Alan Shearer yer alıyor. Efsane oyuncu, Newcastle United formasıyla 2002-03 sezonunda Manchester City'e 10.52 saniyede attığı golle üçüncü basamakta.

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