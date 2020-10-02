MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMbaye Diagne'nin dikkat çeken paylaşımına Ryan Babel'den destek geldi
GeriFutbol Mbaye Diagne'nin dikkat çeken paylaşımına Ryan Babel'den destek geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 02.10.2020 - 21:41 | Son Güncelleme:

Mbaye Diagne'nin dikkat çeken paylaşımına Ryan Babel'den destek geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mbaye Diagne'nin dikkat çeken paylaşımına Ryan Babel'den destek geldi
Abone Olgoogle-news

Sarı kırmızılıların Senegalli golcüsü Diagne'nin yaptığı paylaşıma takım arkadaşı Ryan Babel'den destek geldi.

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'ne Rangers mağlubiyeti sonrası veda eden Galatasaray'da Diagne, "Her şey iyi gittiğinde fotoğraf koyma konusunda iyiyiz ancak futbolda galibiyetin de, mağlubiyetin de olduğunu öğrenmeliyiz. Başımızı kaldırıp, bir sonraki maçı düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diagne'ye destek çıkan Babel ise "Düşüncelerimi okuyorsun kardeşim." yorumunda bulundu.

Mbaye Diagnenin dikkat çeken paylaşımına Ryan Babelden destek geldi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle