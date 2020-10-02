Mbaye Diagne'nin dikkat çeken paylaşımına Ryan Babel'den destek geldi

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'ne Rangers mağlubiyeti sonrası veda eden Galatasaray'da Diagne, "Her şey iyi gittiğinde fotoğraf koyma konusunda iyiyiz ancak futbolda galibiyetin de, mağlubiyetin de olduğunu öğrenmeliyiz. Başımızı kaldırıp, bir sonraki maçı düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Diagne'ye destek çıkan Babel ise "Düşüncelerimi okuyorsun kardeşim." yorumunda bulundu.