Mbaye Diagne'den transfer itirafı! "Teklifler geldi"

Premier Lig'de iyi bir performans ortaya koyan ve son olarak Chelsea ağlarını havalandıran Mbaye Diagne, geleceğine dair İtalyan basınına konuştu.

"JUVENTUS'A İMZA ATTIĞIMA İNANAMADIM"

Juventus'a transfer olduğunda inanamadığını belirten Diagne,"Juventus'a imza attığıma inanamadım. Benim için bir rüya gibiydi. İtalya'da herkes ya Juventus'a ya da Milano'ya gitmek ister. Menajerim, beni arayıp haber verdiğinde çok sevindim. Ama hikayem biraz erken başladı. Bana neden Mario Balotelli gibi diyorlar? Hareketlerimi ve saç stillerimi, Balotelli'ye benzetiyorlar. Mario kardeşimi iyi tanırım, arkadaşımdır." dedi.

"JUVENTUS'TA GÜZEL DOSTLUKLAR KURDUM"

Juventus'ta kalıcı olmanın zorluğundan bahseden Diagne, "Juventus'ta oynamak için yerim olmayacağını biliyordum, seviye gerçekten çok yüksekti ve şansımı kaçırmak istemedim, Ajaccio'ya gittim. İtalya'da en fazla Serie B'de oynayabilirdim. Kendi kendime her zaman, er ya da geç İtalya'da kalıcı olmak için geri döneceğimi söyledim. Bu olmadı ama sorun etmiyorum. Juventus'ta güzel dostluklar kurdum. Fabio Grosso'nun bana verdiği tüm tavsiyeleri hala hatırlıyorum. Grosso, potansiyelim olduğunu ama onu iyi bir şekilde kullanmak için çok çalışmam gerektiğini söyledi." şeklinde konuştu.

"KARİYERİMİ SENEGAL'DE BİTİRMEK İSTİYORUM"

Kariyerini ülkesinde sonlandırmak istediğini belirten golcü futbolcu, "Babam yıllarca Torino'daki evimizde kaldı. Belçika'ya gittiğimde benimle geldi. Sonra Senegal'e döndü. Henüz erken de olsa kariyerimi Senegal'de bitirmek istiyorum." dedi.

"SERİE A'DAN BAZI TEKLİFLER GELDİ"

Premier Lig'de çok zorlanmadığını ve bir dönem Serie A'dan teklif aldığını belirten Senegalli golcü, "İngiltere Premier Lig sert ama alışmakta zorluk çekmedim. Hazır olmalısın, koşmalısın. West Bromwich'te bir yıl daha kalırsam sorun olmaz. Sonrasına bakarız. Bir gün İtalya'da oynamak da harika olur. Serie A'dan bazı teklifler geldi, ancak ikna olmadım ve o zamanlar gelmek istemedim." diye konuştu.

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