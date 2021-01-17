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GeriFutbol Mbaye Diagne'den sonra WBA'nın transfer listesine Okay Yokuşlu girdi!
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Mbaye Diagne'den sonra WBA'nın transfer listesine Okay Yokuşlu girdi!

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Mbaye Diagne'den sonra WBA'nın transfer listesine Okay Yokuşlu girdi!
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Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi transfer etmek istediği belirtilen Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'ın Celta Vigo'dan Milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu da kadrosuna katmak için girişimlere başlayacağı belirtildi.

Premier Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren West Bromwich Albion'da menajer Sam Allardyce, Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'yu da kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; bu sezon Celta ile 13 maça çıkan Okay için İspanyolların da tekliflere açık olduğu yazıldı. Allardyce'ın Okay'ı hem orta saha hem de savunma göbeğinde oynayabilme yeteneğinden dolayı istediği aktarıldı.

West Bromwich'in Okay'ı Ocak ayında satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Hatırlanacağı üzere İngiliz ekibi Galatasaray 'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'yi de yine satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yine Daily Mail tarafından iddia edilmişti. (Fanatik)

Mbaye Diagneden sonra WBAnın transfer listesine Okay Yokuşlu girdi

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