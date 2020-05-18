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Haber Giriş: 18.05.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Mbaye Diagne'den olay paylaşım! Hocayı sildi...

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Mbaye Diagne'den olay paylaşım! Hocayı sildi...
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Galatasaray'dan kiralık olarak Belçika'nın Club Brugge takımına giden ancak teknik direktör Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Belçika'da play-off oynanmadan normal sezonun bitimine 1 hafta kala lider durumdaki Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesiyle kupa ve şampiyonluk paylaşıları yapan Diagbne, son paylaşımında büyük sorunlar yaşadığı teknik direktör Philippe Clement'i hedef aldı.

Club Brugge'ün 'şampiyon' başlığıyla resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı takım fotoğrafına dahil edilmeyen Diagne, kendi sosyal medya hesabından aynı görselde teknik direktör Philippe Clement'in yerine kendi resminin eklenmiş halini paylaştı.

Diagne paylaşımına şunları yazdı: "Hocasız bir takım! Biz de iyiydik beyler"

Mbaye Diagneden olay paylaşım Hocayı sildi...

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