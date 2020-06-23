Mbaye Diagne'den Galatasaray mesajı: 'Geliyorum'
Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Club Brugge'da kiralık olarak geçiren Mbaye Diagne, sarı kırmızılı kulübe mesaj gönderdi.
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı ancak Belçika ekibinin yollarını ayırdığı Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Galatasaray'a seslendi.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Diagne, Galatasaray formalı fotoğrafıyla ''Bekleyemiyorum, geliyorum inşallah'' sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında 13 milyon euroya Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcü, geçen sezonu Süper Lig'de gol kralı olarak tamamlamıştı.
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