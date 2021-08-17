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GeriFutbol Mbaye Diagne'den flaş paylaşım! "Süper Lig'in en iyisi"
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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 19:59 | Son Güncelleme:

Mbaye Diagne'den flaş paylaşım! "Süper Lig'in en iyisi"

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Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'ın bu sezonki en golcü ismi olan Mbaye Diagne, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsiz olan ve ayrılacağı konuşulan Senegalli golcü, PSV, St. Johnstone ve Giresunspor maçlarında ağları havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Diagne sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Süper Lig'in en iyi golcüsü olduğunu öne sürdü.

Diagne paylaşımında, "Süper Lig'in en iyi golcüsü: 65 maç 52 gol" ifadelerine yer verdi.

Mbaye Diagneden flaş paylaşım Süper Ligin en iyisi

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