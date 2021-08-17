Mbaye Diagne'den flaş paylaşım! "Süper Lig'in en iyisi"

Galatasaray'ın bu sezonki en golcü ismi olan Mbaye Diagne, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsiz olan ve ayrılacağı konuşulan Senegalli golcü, PSV, St. Johnstone ve Giresunspor maçlarında ağları havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Diagne sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Süper Lig'in en iyi golcüsü olduğunu öne sürdü.

Diagne paylaşımında, "Süper Lig'in en iyi golcüsü: 65 maç 52 gol" ifadelerine yer verdi.