Mbaye Diagne'den çok konuşulacak açıklama: Mekke'ye gidersem...

Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, Senegal'de tepki toplayan sözü sonrasında Instagram'da kendini savundu.

Trabzonspor forması giyen vatandaşı Badou Ndiaye ile canlı yayın yapan Diagne, ülkesindeki gençlerin onu örnek almaması gerektiği yorumu üzerine, "En büyük hayalim Mekke'ye gitmek. Eğer gidersem, küpelerimi çıkaracağım. Dövmelerimi ise çıkaramama ama genç insanların bunu yapmamasını rica ediyorum" dedi.

Senegalli oyuncu ayrıca, "Benim için neyin doğru olduğunu biliyorum. Kötü şeylere oranla, iyi şeyler yapıyorum. Her şeyi bilerek yapıyorum." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Diagne, geçtiğimiz günlerde genç bir kadınla yaptığı canlı yayında "İlk kez ne zaman seks yaptın" diye sormuş ve kadının çok utanarak yayından çıkmasının ardından tepkilerin hedefi olmuştu. (Sabah)