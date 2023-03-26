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Mbaye Diagne: 'Türkiye'nin en iyi forvetiyim, daha çok gol atacağım'

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#Diagne#Karagümrük#Süper Lig
Mbaye Diagne: Türkiyenin en iyi forvetiyim, daha çok gol atacağım
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 17:42

Fatih Karagümrük'ün santrforu Mbaye Diagne, ligdeki gol krallığı yarışı ve kendi performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne, A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

İşte Mbaye Diagne'nin sözleri;

Gol, goldür. Penaltı ya da diğer türlü ayırmıyorum. Bu sene ben atmıyorum takımda penaltıları. Kasımpaşa'da ben atmıştım, iyi bir gol sayısına ulaşmıştım. Valencia şu an iyi süre geçiriyor. Penaltı da atıyor takımında. Her hücumcu gol atmak ister, o da bunu yapıyor. Kendisini tebrik ediyorum ama ben de geliyorum, yarışın içindeyim. Lig bitmedi, daha çok maç var. Bir maçta 4 gol bile atacağıma inanıyorum

MESSI VE RONALDO ÖRNEĞİ

100 maç ortalamada, 68 gol attım. Dünyadaki en büyük santrforların, Messi, Ronaldo gibi oyuncuların yaptığı istatistiklere yakın bir istatistik yaptım.

EN İYİSİYİM

Benim gibi yapan yok şu an ligde. Bu şans da değil. Ben bunları çalışarak ve kalitemle gösterdim. Türkiye'nin en iyi forvetiyim.

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BİR SONRAKİ MAÇTA DA GOL ATACAĞIM

Daha çok gol atacağım. Başka bir takıma gitsem de, Başakşehir, Beşiktaş ya da neresi olursa olsun, orada da gol atmaya devam edeceğim. Hatta şimdi de söyleyeyim, bir sonraki maçta da gol atacağım

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#Diagne#Karagümrük#Süper Lig

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