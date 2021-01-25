Mbaye Diagne transferi için İngiltere'den Galatasaray'a cevap!
Transfer döneminin kapanmasına son bir hafta kala Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mbaye Diagne için İngiltere'den cevap gelirken Fatih Terim'in istediği oyunculardan birisi de Premier Lig yolcusu...
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray, transfer döneminin bitmesine bir hafta kala çalışmalarını sürdürüyor. Transfer bütçesi yaratmak için oyuncu satmayı da düşünen sarı kırmızılı takımda Mbaye Diagne'nin ayrılık ihtimali belirmişti.
Premier Lig'de zor günler yaşayan West Bromwich Albion'un Diagne ile ilgilendiği ve golcü futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için harekete geçtiği kaydedilmişti.
FATİH TERİM'İN GÖZDESİYDİ
İngiliz basınında çıkan son haberlere göre WBA, Mbaye Diagne için kararını verdi. Daily Mail'in haberine göre WBA, Diagne transferinden vazgeçirken rotayı Fatih Terim'in de istediği Ahmed Musa'ya çevirdi.
TERCİHİNİ YAPTI
Sözleşmesi elinde bulunan ve Galatasaray ile de adı geçen Nijeryalı futbolcunun Premier Lig'de oynamak istediği ve WBA'nın bu transferde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.
TEKLİF ORTAYA ÇIKMIŞTI
Mbaye Diagne için geçtiğimiz günlerde WBA'nın Galatasaray'a teklif yaptığı, takımın ligde kalması halinde sözleşmenin otomatik uzatılacağı belirtilmişti.
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