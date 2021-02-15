Mbaye Diagne tarihe geçti! İngiltere'yi sallıyor...

Spor Arena Detay - İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, 1-1 eşitlikle sonuçlanan Manchester United mücadelesinde damga vurdu.

The Hawthorns'da oynanan karşılaşmanın henüz 83. saniyesinde Manchester United ağlarını sarsan Mbaye Diagne, hem yeni takımıyla ilk golünü atmış oldu hem de Premier Lig tarihine geçmeyi başardı.

Senegalli forvet, karşılaşmanın 83. saniyesinde attığı golle Premier Lig’de Manchester United filelerini en erken havalandıran ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti.

REKOR CHRISTIAN ERIKSEN'DE

Manchester United ağlarına en erken golü, 2018 yılında Tottenham forması giydiği dönemde maçın henüz 11. saniyesinde Christian Eriksen atmıştı.

Danimarkalı yıldızın bu golü aynı zamanda Premier Lig tarihinin en hızlı 4. golü olmuştu.

WEST BROMWICH ALBION KARİYERİ SKORER BAŞLADI

Mbaye Diagne, ara transfer döneminde imza attığı West Bromwich Albion'da şimdiye dek süre aldığı 4 Premier Lig maçında 2 asist ve 1 gollük performans sergilemeyi başardı.

Senegalli oyuncu, Galatasaray kariyerine 39 resmi maçta 22 gol ve 2 asist sığdırmıştı.

PREMIER LİG TARİHİNİN EN HIZLI GOLLERİ

Southampton forması giyen Shane Long, 2018-19 sezonunda Watford maçının 7.69'uncu saniyesinde ağları sarsarak Premier Lig lig tarihinin en erken golünü kaydetmişti.

Shane Long'un ardından Tottenham forması giyen Ledley King, 2000-01 sezonunda Bradford City mücadelesinde 9.82'inci saniyede attığı golle listede ikinci sırada bulunuyor.

Listenin üçüncü sırasında ise Alan Shearer yer alıyor. Efsane oyuncu, Newcastle United formasıyla 2002-03 sezonunda Manchester City'e 10.52 saniyede attığı golle üçüncü basamakta.